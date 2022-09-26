台積電高雄廠動工，加上進入傳統旺季，國內預拌混凝土廠對第四季營運期待；台泥（1101）及亞泥（1102）旗下亞東預拌預期，會是今年發貨高峰。環泥（1104）表示，下半年發貨量會比上半年多1成上下。國產建材（2504）指出，預拌混凝土榮景會持續到明年，汐止、台南仁德廠擴廠計畫啟動。

由於國內科技廠辦建案增加、民間房地產建築工程成長，及前瞻計畫預算持續執行下，國內的水泥及預拌混凝土需求明顯增加，在價漲量增，台泥合併營收已從6月開始、連續3個月轉為正成長。

台泥認為，國內預拌混凝土市場的產業環境，到年底都還是正面的。

今年上半年，亞泥在國內市場水泥及預拌混凝土的營收，已比去年同期增加1成；在國內預拌混凝土市場下半年景氣持續在高檔下，市場預期，亞泥轉投資的亞東預拌，下半年的發貨量及營運將可逐季成長。

主要以南部市場為主的環泥，受惠南科廠辦、台南及高雄房地產工程增加，今年前八月預拌混凝土出貨量比去年同期增加近一成。

環泥指出，下半年一向是預拌混凝土傳統出貨旺季，以目前手中訂單量排程來看，下半年的出貨量一定比上半年好，且，第四季預期會是今年高峰。

環泥預估今年出貨量可達165~170萬立方米，比去年成長10%以上。

國內預拌混凝土市占率超過17%的國產建材表示，在各項民間廠辦、政府前瞻工程的支撐下，今年預拌混凝土出貨的高峰預期還是會落在第四季。至於國內預拌混凝土市場的榮景，估可維持到明年。

為爭取更多工程商機，國產建材台南仁德廠、台北汐止廠新建工程已陸續展開，國產指出，仁德廠今年第四季前可投產、汐止廠則預計明年第二季出貨。