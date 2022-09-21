頻譜超標意外衍生出電信三雄對於偏鄉網路建設的投入，誰多、誰少話題，台灣大21日針對偏鄉建設議題，提出說明，並強調，提升山林與偏鄉涵蓋，並無投入相對較少情事。

台灣大表示，所謂「加山計畫」為某同業針對登山步道搭配步道里程碑、路線解說牌進行標示之專案，自無本公司是否加入「加山計畫」問題。台灣大與同業均有持續針對山林步道等山區通訊進行訊號提升改善作業，並配合於手機可通訊點進行標示資訊，以林務局網站資訊(更新至111年3月)目前各業者設置數量如下。中華(868)、台灣大(739)、遠傳(623)、台灣之星(544)、亞太(267)https://www.forest.gov.tw/announcements/0069325。

另外，手機可通訊標示牌部份，林務局公告限於林務局轄區，未能完全反應全台山林步道狀況，或也可參考民間山友資訊。其中魯地圖為近一兩年來在台灣迅速竄紅的一套圖資，由熱心山友提供航跡與步道。查近期魯地圖資料統計，台灣大哥大累計有183條步道及969處手機可通訊標示牌。

台灣大強調，在主管機關指導下，台灣大與各業者一起合作，持續提升山林與偏鄉涵蓋，並無台灣大投入相對較少情事；以Y20~Y22 NCC山林補助共29案，台灣大均有參加且主辦10案。

台灣大表示，除業者間合作完成的山林與偏鄉涵蓋改善外，台灣大亦持續進行各類步道涵蓋提升，近三年自力共施作(非共構)超過150處，包含偏遠村里長派出所/消防分隊/步道/露營區/風景區。

今年度台灣大並與新北市政府觀光旅遊局合作於新北市熱門登山路線進行改善並設置手機可通訊標示牌，同時主動積極投入偏鄉及山林基礎建設，更發動大量之志工支援提升偏數學子的數位學習競爭力，包括提供偏鄉學童程式教育的Coding Fun偏鄉玩程式專案，以及提供免費網路及外語學習的數位苗圃專案，另外還有數位學習中心，以及用科技帶動地方創生的科技夢想+等專案，縮短偏鄉數位落差。