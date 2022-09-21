台綜院公布8月EPI電力景氣指數，全國產業高壓以上用電量較去年同期減少0.24％，整體產業電力景氣燈號呈持平綠燈。

其中，台電高壓以上產業用電量達3.41％成長，製造業成長1.67％，服務業則成長11.4％；惟受國際燃煤價格仍處高檔，汽電共生業者持續減少自用發電量，轉向台電購電量增加，7月份汽電共生自用電量較去年同期減少18.91％，再創歷年來最大減幅，預估8月份自用電量仍維持低檔，故整體產業高壓以上用電量轉為負成長。

台綜院預測，8月經濟成長率為3.7％，並下修7月份經濟成長率為3.6％，較7月份預估值調降0.1個百分點，預測第3季經濟成長率恐難高於4％，低於主計處8月份公布之預測第3季經濟成長率4.71％。

綜觀來看，國內傳統產業與電子產業受這波全球通膨及升息影響甚鉅，終端需求走弱下，無論生產用電或出口訂單表現皆不佳，唯有半導體業獨撐大局。

由於去年比較基期較低，服務業逐步復甦下，經濟成長為近期相對高點；但以用電量與出口訂單兩者走勢來看，雖有資通訊電子產品等科技新品拉貨效應，製造業各業別景氣仍持續走弱，包括半導體業亦呈成長趨緩，後續應審慎評估整體產業走勢對經濟影響力道。