美國聯準會周三宣布升息75個基點（3碼），此決議符合市場普遍預期，該央行並表明將繼續升息至遠高於當前水準。

●政策決議

聯準會宣布聯邦基金利率調升75個基點，至介於3%～3.25%，在連續第三次升息3碼後創下2008年初以來新高。

除了升息之外，聯準會也持續縮減多年來積累的債券部位。按原定計畫，「量化緊縮」（QT）自9月起進入全速前進的階段，每月縮表規模提高一倍，最高達到950億美元。

9月的政策聲明與7月相比幾乎沒有變化。政策聲明重申就業增長強勁，通膨仍然處於高點，以及持續調升目標利率將是適當的。內文中提到「最近的指標顯示支出和生產適度成長」，這是本次聲明中唯一的變化。在7月會議的聲明中則是「最近的支出和生產指標趨於疲軟」。

●經濟/利率預測

9月會議發布的預測顯示，今年基準利率將至少升至4.25%，預測中值為4.4%，這意味在今年剩下的兩次會議將至少再升息1.25個百分點，11月會議可能第4度升息3碼，約莫在美國中期選舉的前一周。

在連續大幅升息之後，聯準會官員暗示央行有意繼續升息，預估基準利率在2023年到頂、「最終利率」達到4.6%。這意味聯準會明年可能升息25個基點，但不會降息。

「點陣圖」顯示2024年利率預估為3.9%，這表示直到2024年才會降息，根據該圖表，2024年可能降息多達3次，2025年再降息4次，以將長期基金利率降至中值為2.9%。

決策官員預估到今年底失業率為3.8%，並一致認為2023年失業率將從目前的3.7%升至4.4%，值得注意的是，當失業率升高這麼多，往往伴隨著經濟陷入衰退。2024年失業率仍預估為4.4%。

決策官員預估2022年美國國內生產毛額（GDP）成長率為0.2%，遠低於6月預估的成長1.7%。最新預測並將2023年和2024年GDP成長預測分別下修至1.2%和1.7%，之後才可能小幅回升至1.8%。

此外，聯準會將今年整體個人消費支出（PCE）物價指數預測值下修至5.4%。今年排除食品與能源價格的核心PCE通膨率預測略為下修至4.5%。整體PCE通膨率預估到2025年才會回落至聯準會設定的2%目標，而核心PCE通膨率預估到2025年下跌至2.1%。

●鮑爾說法：主要訊息沒有改變

鮑爾在會後的記者會上表示，自8月份的傑克森霍爾（Jackson Hole）央行年會以來，我的主要訊息並沒有改變，聯邦公開市場委員會（FOMC）有強大的決心將通膨率降至2%，我們將堅持下懈，直到任務作完成。

鮑爾坦承經濟是有可能衰退，尤其是如果聯準會必須繼續激進地收緊政策，「沒人知道這個過程是否會導致經濟衰退，以及如果會，那麼衰退會有多嚴重」。他表示，經濟要實現軟著陸將非常具挑戰性。鮑爾坦言要對即將到來的「痛苦」有所準備，稱失業率將持續攀升，而消費者通膨來源之一的房市是可能需要「修正」。

雖然鮑爾重申委員會認為需要將政策利率提高至限制性水準，並在維持在該水準一段時間，而這仍有一段長路要走，未來的升息步伐取決於後續發布的數據，但他也再度提到「在某個時候放緩升息步伐以檢視升息影響，是適當的做法」。

●市場反應

美股：聯準會布決議後，市場在漲跌間陷入狹幅波動，但在聯準會主席鮑爾於會後就利率和經濟前景發表談話時，市場開始劇烈震盪，終場道瓊指數重挫522.45點或1.70%，並創下6月中旬來收盤新低。標普500指數大跌1.71%，那斯達克指數跌1.79%，分別創下6月底和7月初以來新低。三大指數也都收在盤中低點。

美元：周三尾盤美元指數上揚0.7%，報110.97，盤中一度升至111.63，再創20年新高。

美債：對政策敏感的美國兩年期公債殖利率升破4.1%大關，尾盤大漲15個基點，報4.113%，創下2007年以來新高。10年期指標公債殖利率升至3.64%，創下2011年2月來新高。