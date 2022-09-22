美國聯準會（Fed）一如預期升息3碼，利率來到3.25%，已是連續第三次升息3碼，展現主席鮑爾強勢打壓近40年來最嚴重通膨的決心，不過也拖累道瓊指數再度重挫520點，而比升息更可怕的事，鮑爾說，「不排除經濟『衰退』的可能性，但沒有人知道升息過程是否導致『衰退』，就算發生『衰退』會多嚴重也不得而知。」

綜合外媒報導，周三（21日）Fed宣布升息 3 碼（0.75個百分點），聯邦資金利率目標區間升到3%至3.25%，為2008年初以來最高水準。預期年底前還有升息5碼的機會，聯邦資金利率上看4.5%。

以往遇到大幅升息，通常會伴隨經濟陷入衰退，並造成失業率攀升。Fed決策官員

雖然沒有明確表態，其經濟預測數據已透露端倪，Fed預測2023年、2024年失業率將上升至4.4%，高於今年8月的3.7%，從過去77年歷史經驗來看，每次失業率比前一波拉高0.5個百分點，都難逃經濟不景氣的陰霾。

鮑爾在記者會上表示，沒有人知道升息過程是否會造成美國經濟衰退，就算會，衰退究竟有多嚴重仍是未知。

他強調，避免升息所導致的衰退，取決於薪資和通膨的緩和速度，以及火熱的勞動力市場是否開始降溫。

鮑爾坦言，目前不清楚美國經濟衰退的可能性有多大。一旦聯準會達到 2% 的通膨目標，經濟軟著陸的風險將降低。

聯準會也更新經濟預測，2022、2023年的GDP成長率分別是0.2%、1.2%，這次的數據相較6月預測下修不少，當時預估連兩年經濟成長率為1.7%。