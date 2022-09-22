台北市都市設計審議委員會22日審議松湖變電所案。（楊亞璇攝）

為解決台北供電問題，台電規畫在台北市內湖區設置松湖超高壓變電所，因當地居民反彈延宕多年。台電2019年將變電設施地下化，地上層規畫日照、托嬰等社福設施，台北市都市設計審議委員會22日審議，地下層部分無異議通過，可先行申請建照動工。不過地上層設施因公益性不足，都審會要求調整後再行審議。

松湖變電所規畫地上、地下各4層。由於松湖變電所開發基地緊鄰行善里，周邊居民仍到都審會陳情，行善里長沈茂松說，電磁波磁場對健康有疑慮，難道他們是次等公民？不健康有錢也沒用。行善里居民怒控，當初拆遷配合基隆河人截彎取直，是因為這些拆遷戶才有現在的內湖，炮轟市政府圖利台電，應還地於民。行善區Ａ區管理委員會則提議電費減免8折，住戶每年身體檢查，費用由台電支付等。

台電補充，變電所距民宅92公尺遠，測試過變電所滿載產生的電磁波，到最近的基河國宅幾乎沒有造成影響，結構物本身有效阻截電磁場外洩，另將設置電磁場即時監測看板，也會請第三方公正機構檢測。

台電強調，忠孝東路跟復興南路之間有大安超高壓變電所也是採用類似松湖方式，變壓器等設備放在地底下，有信心未來維持一樣的品質。另外，未來將有2000萬促協金回饋區公所，其中行善里不得低於50％。

有都審委員批評，期待不是建築師微幅修改，而是重提方案，因為很少有基地可以三面臨河岸，要求台電把設計品質提高，蓋到六樓都沒問題。另有委員期望建築物對節能減碳有典範作用，對於原型玻璃帷幕有意見，質疑跟公園環境不搭，應重新考慮，是要做地標還是低調與周邊融合。

都發局長、都審會主席黃一平裁示，同意地下層部分，地上部分包括地上景觀、人行動線等，還要拿捏托嬰、托老空間，給予彈性最高不得超過5層樓，請台電修改調整後再審議。黃一平於會後補充，一般都是一張建照，但是可拆開來先做地下工程，若台電有需求可向建管處申請另外切出一張建照。

台電發言人吳進忠說明，收到本次都審會議紀錄後，將拜會北市府都發局討論細節，了解地下層若先請領建照，施作能做到什麼程度，再決定下一步如何處理。