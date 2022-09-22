中共黨媒《環球時報》22日報導，從大陸有關部門獲悉，美國國家安全局（NSA）「特定入侵行動辦公室」（TAO）在對大陸西北工業大學發起網路攻擊過程中，構建了對中方一些基礎設施核心數據網路遠端存取的「合法」通道，對大陸一些基礎設施滲透控制。

報導稱，2022年6月22日，西北工業大學發布公開聲明稱，該校遭受境外網路攻擊。陝西省西安市公安局碑林分局隨即發布警情通報，證實在西北工業大學的資訊網路中發現了多款源於境外的木馬和惡意程式樣本，西安警方已對此正式立案調查。

隨後，有關部門在對此案開展技術分析工作時發現，TAO通過竊取西北工業大學運維和技術人員遠端業務管理的帳號口令、操作記錄以及系統日誌等關鍵敏感性數據，掌握了一批網路邊界設備帳號口令、業務設備存取權限、路由器等設備配置資訊、FTP伺服器文檔數據訊息。

技術人員根據TAO攻擊方式、滲透工具、木馬樣本等特徵深入分析，發現TAO非法攻擊滲透中國境內某基礎設施，構建了對核心資料網路遠端存取的「合法」通道，對大陸一些基礎設施的滲透控制。近期，有關部門將進一步對外公布TAO對西北工業大學進行網路攻擊的流程和細節。