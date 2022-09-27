高雄9月至少發生8起停電事故，停電似乎成為日常，造成不少民怨。國民黨高雄市長參選人柯志恩痛批，市長陳其邁悶不吭聲，要他拿出魄力向台電抗議。對此，台電強調，今年1月9月計有894件配電事故，數據顯示已逐年改善，將持續加強區域線路巡檢、汰換老舊設備，降低停電事故發生。

「難道高雄市民是次等公民嗎，為何發電經常要南電北送，卻要忍受三不五時的停電之苦？」柯志恩今指出，高雄9月至少發生8起停電事故，平均一周兩起，影響近1萬8000用戶，比例之高令人咋舌，頻繁停電事故已引起龐大民怨，卻始終未見市府檢討改善。

柯志恩認為，陳其邁對於頻頻出現的浮屍拿不出辦法解決，但讓人傻眼的停電頻率，至少要拿出魄力向台電發聲抗議與要求檢討，為停電受害市民討公道吧，「還給市民一個不再停電點蠟燭的日常」。

柯志恩強調，國營事業敦親睦鄰提供市府援助是好事，但對於百姓供電穩定才是台電本業。高雄不斷發生停電事件，是否代表台電供輸電的相關設備是否老舊待更新？維護保養的能量是否充足？呼籲台電錢要花在刀口上，這些攸關基層民生的事才是重中之重。

據統計，9月高雄至少發生8起停電，包括8日鼓山區3304戶停電、11日岡山樂購廣場短暫停電，13日晚間前鎮區120盞路燈不亮，17日三民區7029戶停電，20日前金區1121戶停電，24日鳳山區3494戶停電，25日三民區1483戶停電，加上昨天楠梓區1542戶。

針對外界質疑高雄近日停電事故頻傳，台電今發聲明回應，經統計高雄地區配電事故件數，今年1至9月計有894件，相較2017年同期的894件減少逾5成，數據顯示為逐年改善。台電將持續加強區域線路巡檢、汰換老舊設備，降低停電事故的發生，避免停電造成民眾不便。

台電也解釋，民眾通報及媒體關注零星區域停電事故，多屬配電系統停電。統計每年1至9月期間，2017年至2022年約有5成事故屬於鳥獸、樹木碰觸或雷害等外力影響。針對外力造成的事故停電，台電以加裝驅鳥器、防鼠網、樹木修剪及孔洞封填等措施，盡力降低配電設備受外物影響的風險。