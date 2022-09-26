大陸國家發展改革委26日就基礎設施建設有關情況舉行新聞發佈會。大陸國家能源局規劃司副司長宋雯在會上表示，大陸可再生能源發電總裝機突破11億千瓦，比10年前增長近3倍，占世界可再生能源裝機總量的30％以上。而水電、風電、光伏、生物質發電裝機規模和在建核電規模穩居世界第一，建成充電基礎設施約400萬台，形成全球最大規模的充電網路。

此外，根據中新網引述宋雯表示，大陸也累計建成加氫站超過270座，約占全球總數的40％、位居世界第一，且非化石能源消費量占世界總量的近1／4，同樣居全球第一。