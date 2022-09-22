交通建設引爆選戰話題，民進黨台中市長參選人蔡其昌22日公布「百公里捷運」計畫，強調若當選市長，4年內一定讓藍線動工，且會推動橘線、大屯環線、山海環線輕軌及綠線延伸大坑4條路線通過可行性評估；蔡其昌也批對手盧秀燕執政4年，捷運及山、海線鐵路高架化都沒進展，是自己卡自己。

市府回應表示，繼捷運綠線通車後，市府積極推動綠線延伸及藍線、藍線延伸、機場捷運等路線，其中藍線已通過環評審查，但綜合規畫在中央審議長達18個月、遲未經交通部實質審查，呼籲中央儘速核定。

選在捷運藍線計畫通過的台灣大道、文心路口，蔡其昌由民進黨議員張家銨、王立任、陳淑華、林祈烽陪同，公布他的百公里捷運施政計畫。4名議員說，台灣大道幾乎天天塞車，捷運藍線可打通台中市交通任督二脈，盧秀燕就任後卻拖了800天才送出綜合規畫，還把責任推給中央，根本是盧秀燕在卡蘇貞昌，用政治手段掩飾不作為。

蔡其昌則說，他若當選市長，具體承諾4年內捷運藍線一定動工，且會讓串聯梧棲漁港到台中火車站的橘線、大慶車站經大里道北屯的大屯環線、綠線延伸大坑及從后里道大甲的山海環線都能通過可行性評估、並朝綜合規畫送審邁進，藉以形成大台中捷運路網；此外，崇德豐源線、豐科軸線則列入8年計畫。

蔡其昌強調，台中市地理位置良好，是具有競爭力的城市，但捷運4年來停滯不前，捷運藍線過了18個月還沒通過，甚至盧市府對中央要求回答的經費暴增問題都不提出答覆，才讓捷運藍線沒有進度。

台中市府指出，捷運藍線部分在前市長林佳龍時期未納入土地徵收款，再加上路線優化，才會經費暴漲；至於山海環線計畫已依交通部審查意見送5次修正報告，其餘路線也都在積極推動中，希望中央儘速審查。