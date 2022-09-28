看到網路出現自己與周玉寇同框宣傳圖，民進黨台中市長參選人蔡其昌回應，這是什麼意思？不清楚是誰在流傳這樣的圖卡，也不清楚對方的意圖。（馮惠宜攝）

周玉蔻事件延燒，網路出現民進黨台中市長候選人蔡其昌與周玉蔻同框宣傳圖，上頭還寫著「投蔻投其昌，愛蔻選其昌」；對此，蔡其昌下午出席低碳產業永續發展聯盟成立大會，首次看到這樣的宣傳圖，他訝然回應，這是什麼意思？不清楚是誰在流傳這樣的圖卡，也不清楚對方的意圖。

面對媒體詢問蔡其昌是否擔心周玉蔻會拖累綠營選情，蔡其昌表示，台中市的選民是很理性的，現在是他和盧秀燕兩人在選市長，比的是誰比較有行動力，誰對這個城市比較有規畫能力跟遠見，選舉不就是在他和盧秀燕中投一個人嗎，其他人有什麼特殊目的，他不了解。

至於會不會採取法律行動反制？蔡其昌表示，他再次強調，他不知道這文宣是要幹嘛？

另，民進黨中央最近推出綠營參選人的LINE貼圖，蔡其昌直言，「那個貼圖不太像我」，找了老半天才發現衣服上有個昌字，手上戴著棒球手套，他才知道那就是他的Q版角色。

他也開玩笑表示，自己的臉是雞蛋型的，但貼圖作者把他畫成國字臉，蔡其昌也說，不過Q版就是可愛，上面也有黨內所有的候選人，第一眼辨識度最高的還是蔡英文總統，其他的可能需要稍微認真的想一下才會知道。