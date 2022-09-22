美國聯準會9月利率決議升息3碼，符合市場預期，聯邦資金利率目標區間由2.25％至2.5％上升至3.00％至3.25％。在升息力道提升的環境下，法人建議，由於美股即將進入10月財報季，可關注三大趨勢，包括半導體、電動車與ESG發展；債市方面，長線投資價值已逐步浮現，建議可關注具利差優勢、信用違約風險相對較低的美國投資等級公司債。

國泰投信指出，2022年以來，聯準會已連續五次升息，並再度重申繼續升息是適宜的，承諾要讓通膨率降至聯準會目標水準。在聯準會發出繼續收緊政策的信號後，9月21日美股尾盤急殺，四大指數終場全面收黑。觀察最新的FOMC利率意向點陣圖顯示，多數官員預計到2022年底還得再升息共計125個基點（5碼），將下次11月會議繼續升息75個基點(3碼)的可能性擺上檯面。且FOMC的利率預期中位數顯示，利率明年達到的峰值為4.6％，較市場預期的4.5％還高，意味著聯準會的升息力度最終比市場預期的還大。

國泰投信分析，以此次會議的結果觀察，聯準會的首要目標仍為抑制通膨，當開始看到核心CPI年增率回落及3個月平均月增幅保持在0.5％以下時，應是升息速度放緩的合適時間。預計通膨回落速度仍將大於失業率增加速度，消費者信心預計仍會隨痛苦指數降低而持續在限制性水準下自低檔回升，加上目前家計資產負債表狀況仍相對穩健，從而支持美國經濟不致陷入過往廣泛性失業或金融危機的衰退場景。

國泰投信指出，股市上可留意「半導體、電動車與ESG」趨勢。半導體供應鏈近期仍持續進行庫存調整，但國際半導體產業協會（SEMI）預期，到2023年中的前後，半導體業應會恢復供需平衡的狀況，而長期依然是健康成長態勢，預計到2023年，半導體設備總銷售將進一步增長至1,208億美元。

此外，美國總統拜登今年8月正式簽署《通膨削減法案》，有望進一步激發美國電動車需求。中國電動車市場近月更是持續火熱，據中國汽車工業協會，8月中國新能源車產銷量再創歷史新高，皆較去年同期大增1倍以上。在全球能源結構轉型的大背景下，電動車及儲能業務更將驅使全球鋰資源於2024年前仍將維持偏緊格局，相關原材料大廠可望持續受惠。

在市場震盪仍大的情況下，除了留意具長線趨勢的產業外，在全球ESG理念持續加速滲透下，全球主權投資者持續加碼綠色投資，相關標的皆可利用定期定額或逢低分批布局來參與。

債市部分，由於金融市場對於重大事件往往提前反應，以美國10年期公債殖利率做觀察，儘管會議結果底定後仍往年內高點靠攏，惟隨著升息終將壓抑通膨升溫壓力，加上過去一段時間，以原油為首的原物料市場已有所回降，各類債券收益率今年大幅彈升後，也有望吸引長期投資買盤進駐，債市投資價值已逐步浮現，以具利差優勢且信用違約風險相對較低的美國投資等級公司債市為目前配置首選。