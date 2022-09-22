消費性電子大逆風，電聲元件大廠美律(2349)總裁黃朝豊今(22)日表示，第四季如預期會比第三季好，且手機揚聲器出貨比預期高，談到供應鏈問題，他認為，目前已經看到舒緩，零組件未來漲價機率也不高，唯獨「IC晶片」，尤其是該供應商有供車用，則還是無法滿足美律需求，且因為最上游晶圓持續調漲，故IC晶片也是明年唯一可能還有漲價風險的，但幅度不會和過去一樣這麼大。

美律第三季營收預計會比第二季明顯成長，包括手機、揚聲器產品線都會成長，黃朝豊表示，美律第四季也如先前預期會比第三季好，目前來看，手機揚聲器出貨比預期高。

零組件缺料狀況目前產業間已經有紓緩跡象，黃朝豊表示，以先前美律最缺的IC部分，由於美律供貨的IC供應商很多家，由於目前車用IC在全球最熱，所以基本上只要供應商給車用，就會無法滿足美律需求，類似ST(意法半導體)、NXP(恩智浦)等，平均只能滿足80%需求，且預計到明年都會是這狀況，美律只能供應商給多少量就做多少單；他進一步說，以手機產品來說，11月之前客戶的需求量和市場需求其實差不多，但11月過後在預期旺季過後、加上市場疲軟，不排除會有下修。

隨著消費性電子逆風，黃朝豊坦言，後續、甚至明年零組件漲價的機率越來越低，但只有IC例外，甚至有機會再往上，主要是最上游台積電(2330)等晶圓喊漲，IC價錢自然也會漲，只是美律產品多客戶制定IC，故可以將漲價成本轉嫁與客戶，故對美律沒有影響。

產能分布上，黃朝豊表示，2019年年底疫情爆發，就已經有中美貿易戰，故客戶當時就積極要求美律要有非大陸供應鏈，隨著疫情一發生，大陸力行清零政策，讓客戶期望產線外移的態度更積極，尤其越是下游的產業就越明顯，美律就是其中之一，故未來美律在越南、泰國的比重會上升，目前還是有80%產能在大陸，主要是目前大陸供應鏈整度來還是最好，但預計2~3年後，海外比重有機會超過大陸、也就是逾50%。

談到終端客戶的庫存狀況，黃朝豊表示，可以觀察到，只要在過去兩年有大成長的通常會有庫存，好比電競類耳機產品，在過去兩年疫情爆發時，需求大好，甚至有斷鏈風險存在，所以自然也提高庫存拉貨因應，換言之，在面臨景氣快速反轉之季，存貨就會很高，此狀況明年第一季、第二季才有機會消化，只是，高階產品相對沒有影響，市場需求還是很好，中低階的衝擊比較大，至於TWS部分，客戶端則無庫存問題，甚至希望可以多出一點貨。