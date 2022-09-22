藍寶石基板廠兆遠（4944）3.5億元公司債將於111年10月4日到期，兆遠22日召開重訊記者會表示，經與債權人中美矽晶（5483）等協商，將展延到期還款六個月，到期日延至112年3月；LED產業已有新世紀（3383）、華上（6289）下市在即，兆遠展延公司債還款，替疲弱的景氣再添一筆。

兆遠日前減資50％，每股淨值從1.3元提升至2.6元，截至今年第二季底為止，兆遠的現金及約當現金僅剩1.42億元，該筆展延的私募無擔保公司債發行額度達3.5億元，到期日為111年10月4日，面對還款日逼近，兆遠22日重訊表示，已與債權人中美矽晶等通過債權協商，展延還款半年。

中美晶為兆遠第一大股東，持股比率達31％，同時也是該筆公司債最大債權人，3.5億元的額度中，中美晶就認了3.3億元，法人認為，兆遠展延還款猶如跟大股東融資，雖然還款急迫性降低，但也代表兆遠的狀況不佳，若兆遠未來無法償債、中美晶全數提列虧損，將小幅度侵蝕中美晶每股盈餘約0.56元。

科技產業歷經2021年美好的一仗，絕大多數科技公司獲利均大幅翻揚，LED產業亦不例外，不過進入2022年消費性電子景氣崩盤，供應鏈壟罩在庫存調整的壓力之下，LED類股被打回原形，除了轉型步入軌道的公司之外，今年度的業績再陷入欲振乏力，晶片廠新世紀、華上光電因每股淨值持續滑落，下市在即，新世紀將於本月26日下市；兆遠展延公司債也令外界一窺產業疲弱的景氣。

兆遠為國內少數藍寶石基板廠，大股東有中美晶之外，晶電亦因上下游整合的考量，持有約3％股權。

即使兆遠的大股東陣容堅強，但是兆遠已經連八年赤字，今年上半年每股淨損0.89元，已是虧損相對輕微的一年，而今年前八月累計營收2.64億元，年減26.9％。