南華早報(SCMP)一篇文章稱，中國大陸正在研究高超速引擎的新式燃料，他們的配方是一種結合了乙烯和煤粉的燃料，它的成本便宜，燃燒推力大，可以降低商業高超音速飛行的成本。

有趣的工程(Interesting Engineering)報導，這篇新論文中聲稱，在進行的測試中，使用乙烯-煤的高效的混合物燃料，產生的衝擊速度超過每秒2 里，相當於6倍音速。

研發團隊主持人-南京科技大學瞬態物理實驗室的翁春生(Weng Chunsheng)教授說：「煤粉的高能量密度、安全性和低廉的價格，使它作用於發動機燃料時，具有獨特的優勢。」

翁授教表示，與現代噴射發動機相比，新型發動機的燃油效率預計至少提高20%。它是以極快的爆炸增加推進，這種爆衝可以將更多的化學能轉化為動能。翁和他的同事相信，只要掌握新燃料的爆衝特性，可以實現7馬赫的效率飛行。

「點火仍然是一個重大挑戰，而這就是乙烯發揮作用的地方。這種化學物質使煤粉爆震發動機的點火變得更加容易，因為它比煤顆粒更有效地點燃，有助於引發一連串的爆炸。」

在今年5月，翁教授的團隊發表了一篇論文，提到使用氫氣或煤粉，作為燃料的爆震發動機原型。然而，液態氫需要的極低溫度才能保存，因此改用乙烯。

翁的團隊能否找到最理想的組合來使這項技術可行？目前的試驗似乎很有希望。如果他們繼續取得豐碩成果，中國大陸或許可成為商業高超音速旅行的領導者。