立法院新會期今開議，行政院長蘇貞昌原訂上午10點進行施政報告並備詢，但國民黨團認為政府防疫失能，疫苗採購黑箱，蘇揆應道歉，因而佔領主席台杯葛議事。經協商後，民進黨立院黨團總召柯建銘認為，為讓議事順利進行，允諾回頭請蘇貞昌透過口頭施政報告的機會針對國民黨訴求做出回應，因而順利取得與國民黨之間的折衝空間，施政報告則順勢改於下周二再進行。

國民黨團總召曾銘宗表示，蔡政府囂張傲慢，防疫失能，染疫死亡人數破萬，政府應道歉負責，因此今天上午施政報告前，黨團決定發動杯葛。他說，國民黨的訴求很簡單，就是蘇貞昌必須對防疫政策的失能道歉、疫苗受害審議程序應盡速處理，及針對疫苗採購黑幕在立法院提出專案報告，讓全民檢視到底有哪些問題。

先前擔任立法院衛環委員會召委的國民黨立委蔣萬安則說，前衛福部長陳時中聲稱疫苗採購資料早已在立法院公布，問題是，當時衛福部提交的資料「有三分之二都塗黑」，陳時中的說法根本是胡說八道。

蔣萬安說，事後他向衛福部主張，即便合約有保密協議，但其實仍有「除外條款」，亦即我國可依法成立疫苗調閱小組，相關合約仍得接受檢驗。結果事後陳時中開始支支吾吾，搬出保密協議把資料封存30年，證明所謂的公開透明，根本是是反反覆覆。他說，當慈濟都表明政府擋民間買疫苗，綠營攻擊證嚴上人是中共同路人，台灣人民無法接受，國民黨當然也無法接受。

由於國民黨團佔據議場主席台及發言台，導致蘇揆施政報告被迫喊卡，經朝野協商後，柯建銘認為，為讓接下來的議事順利走下去，因此針對國民黨團要求政府對染疫死亡國人表達歉意的主張，同意回過頭請蘇貞昌於口頭報告時回應。為此，蘇揆的施政報告也一併延至27日進行。

另方面，朝野經協商後也同意，衛生福利部應在維護國內全民健康防疫目標下，秉持專業客觀立場，增加預防接種受害救濟業務委辦專業人力，並提升審查會議開會頻率，以加速行政作業，且應以對疑似受害人有利之立場，從寬、從速、從簡審定核予其救濟給付金額，每半年向立法院提出報告。

國民黨團表示，雖然今日朝野達成協商結論，但並不表示國民黨團對行政部門的監督會就此鬆手，呼籲蘇貞昌在下周二的施政報告中，必須誠心對政府防疫失能做出道歉、檢討，也要求衛福部落實疫害救濟從寬、從速、從簡原則，務必盡速給受害國人及家屬真相及撫慰。