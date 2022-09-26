義大利國會選舉今天投票結束，極右「義大利兄弟黨」躍居最大黨，義大利料將產生首位女總理及二戰墨索里尼後首個極右內閣。但內外制約因素有助義國新政府不致走偏鋒。

● 投票率創新低 極右小黨蛻變為最大黨

初步結果顯示，梅洛尼（Giorgia Meloni）領導的極右「義大利兄弟黨」（Fratelli d'Italia）、薩爾維尼（Matteo Salvini）領導的「聯盟黨」（Lega）和前總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）領軍的「義大利前進黨」（Forza Italia）組成的右翼聯盟，拿下約45%選票。

考量義大利混合簡單多數制與比例代表制的複雜選制，右翼聯盟得票足夠在國會兩院取得多數。路透社指出，義大利兄弟黨從上屆2018年僅4%得票，本次一舉暴增至25%成為第一大黨，黨魁梅洛尼有望成為義大利第一位女總理。

義大利選民向來熱衷選舉，上屆投票率達74%，但這次投票率64.1%卻創新低。最終得票結果須26日才會明朗，義大利國營電視台（RAI）研判右翼聯盟應能在400席的眾議院取得227至257席，在200席的參議院拿到111到131席。國會新會期將於10月13日開議。

● 瑞典、義大利、西班牙 歐洲大國相繼右傾

「紐約時報」指出，本月稍早瑞典大選同為右派勝出，由新納粹人士創建的極右翼瑞典民主黨（Sweden Democrats）更將成為新內閣裡的最大黨；在西班牙，與梅洛尼結盟的極右翼民聲黨（Vox）聲勢也正水漲船高。如今則是法西斯誕生地兼歐盟創始成員之一的義大利震撼歐陸。

「華盛頓郵報」指出，反對者警告梅洛尼的崛起可能成為歐洲政治一個劃時代事件。義大利左翼政黨領袖雷塔（Enrico Letta）說：「這是首見歐盟大國裡由不親歐的人掌權。」

紐時指出，儘管歐盟各國近年從抗擊疫情到應對俄國侵烏都團結一致並能整合立場與資源，但梅洛尼勝選顯示民族主義仍具魅力。她即將要領導的右翼內閣會如何及在多大程度上威脅到這種凝聚力，如今是歐洲當權者所關注。

● 梅洛尼淡化右翼色彩又挺烏 外界仍有疑慮

雖然梅洛尼始終堅定支持烏克蘭，但右翼聯盟裡的薩爾維尼和貝魯斯柯尼先前質疑對俄制裁、附和俄國總統蒲亭相關立場儼然莫斯科盟友，令歐盟內部憂心。有分析人士認為，梅洛尼上台後可能淡化支持對俄制裁，因這在大部分義大利國內不受歡迎，一旦成真，義大利可能成為歐盟團結制裁俄國的破口。

梅洛尼在競選期間一直試圖向國際保證她對烏克蘭的支持堅定不移，還藉譴責自己曾欽佩的獨裁者墨索里尼（Mussolini）和法西斯歷史化解疑慮。她發表更多支持義大利繼續在歐盟扮演要角聲音，也與法國極右翼領袖瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）、匈牙利總理奧班（Viktor Orban）保持距離。

不過華郵指出，在擔任義大利兄弟黨黨魁10年裡，梅洛尼擁護一些極端立場。她主張解散歐元區，還曾以陰謀論口吻稱有股勢力正引導大批移民進入義大利遂行「種族替換」。

● 內外有制約 梅洛尼向中間靠攏

隨義大利兄弟黨在國內支持率攀升，梅洛尼開始向中間靠攏。她雖說義大利要更為自身利益奮鬥，卻也說義大利屬於歐洲，又說義大利會繼續留在北約，更不會轉向獨裁；本月接受華郵專訪時，梅洛尼還承諾確保財政穩定，稱「等外人看到我們端出第一部預算法後，就能見到我的政府認真對待問題」。

但除俄羅斯外，還有一些原因使歐洲對義大利右翼上台的前景感到緊張。

梅洛尼的黨內有一種根深蒂固觀點，即歐洲一體化應受限制，各國應要走更多自己的路而非聽從布魯塞爾擺布。華郵認為理論上，這會讓義大利在移民或外交事務等關鍵問題上與歐盟產生更多扞格。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）22日表示若事態走調，歐盟手上有工具可以對付義大利；外界認為范德賴恩指的顯然是類似歐盟拿削減金援逼匈牙利肅貪的舉措。

此外，有鑑義大利許多富有的右翼商業利益集團更偏好與布魯塞爾建立穩定關係，這會給梅洛尼一道天自然的防走偏鋒機制。巨額國債代表無論義大利是左翼或右翼內閣，一旦犯錯就會嚇跑投資者從而再陷金融危機，這將促使梅洛尼謹慎行事。（譯者：陳亦偉）1110926