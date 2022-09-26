國民黨基隆市長參選人謝國樑附上當年借貸時，在律師及會計師的見證下，簽署的正式文件。（國民黨基隆市長參選人謝國樑提供／陳彩玲基隆傳真）

前德信證券董事長林冠百掏空案持續延燒，民進黨立法院黨團26日列5大罪狀，質疑國民黨基隆市長參選人謝國樑涉及洗錢、逃稅等，讓資本額700萬台幣的金星國際公司能借320萬美金給德信證券。對此，謝國樑回應，當年有3間公司一起借貸，金星只借款300萬台幣，對於不實指控要求道歉。

民進黨立法院黨團今日舉行「踢爆謝國樑涉洗錢？從天而降的320萬美金」記者會。黨團幹事長羅致政表示，林冠百涉嫌以假交易掏空德信證券，透過主公司德信創投匯1.15億給獨身貴族等公司，獨身貴族又匯了1.01億給金星國際，聲稱是還款。

羅致政表示，依起訴書得知，金星國際2018年7月4日借320萬美金給林冠百，但當時金星資本額只有700萬台幣，為何有辦法借1億多台幣，甚至用美金借款，資金規模究竟如何膨脹？加上金星原是個人公司，沒有其他股東，最早在謝國樑名下，今年2月時突轉到其母親名下，其中有很多值得懷疑的地方。

立委林楚茵則提及，依公司法規定，一間公司若要借出320萬美金，本身獲利淨值必須高達3億以上，質疑謝國樑是否遵守相關法律，有無逃漏稅？如何在6年爆賺35倍，合理懷疑這筆借貸是否真實存在。此外，回歸案件源頭，若還款是林冠百掏空公司而來，是否違反洗錢防制法。

此外，羅致政指出，據他們了解，1億多元還款中，有300萬利息錢給了謝國樑個人，質疑如果當初用金星借款，為何利息結束後還給個人？林楚茵也批，根據法律規範，謝國樑恐涉5大罪狀，收受犯罪所得、公司法、鉅額逃漏稅、洗錢防制法及使公務人員登載不實。

對此，謝國樑回應，民進黨的指控是大烏龍，金星只借貸300萬台幣，還有2間公司共同貸與，其中一間資本額達700萬美金，因此，是3間公司一起的借貸行爲，另附上當年借貸時，在律師及會計師的見證下，簽署的正式文件，對於民進黨立院黨團不實指控，希望得到正式道歉。