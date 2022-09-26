中國人民銀行金融穩定局26日發文稱，當前大陸國內金融體系總體穩健，銀行業總資產在金融業總資產中占比超過90％；目前，金融穩定保障基金基礎架構初步建立，已有一定資金積累。

文章並稱，下一步將按照既定方案，分類施策，持續化解重點企業集團和金融機構風險；持續強化金融業審慎監管和行為監管，加強消費者和投資者保護。

文章指出，經過三年集中攻堅，突出風險點得到有效處置，金融脫實向虛、盲目擴張的局面得到根本扭轉，金融風險整體收斂、總體可控。

該文表示，要進一步推動深化金融機構改革，完善公司治理結構；健全金融風險預防、預警、處置、問責制度體系，補齊金融風險防範化解制度短板；進一步夯實金融穩健運行制度基礎，牢牢守住不發生系統性金融風險的底線。

文章透露，資管業務逐步回歸直接融資本源，影子銀行風險持續收斂；6月底的資管產品淨值化比例為87％，較2018年底提高41個百分點。

另外，互聯網金融風險專項整治工作順利完成，近5,000家P2P網貸機構已經全部停業。持續打擊境內虛擬貨幣交易炒作，大陸境內比特幣交易量在全球占比大幅下降。