在FED暴力升息以及持續縮表下，金融市場震盪已成「新常態」！而根據群益投信統計整理，金融海嘯後台股出現單日大跌逾300點跌幅超過2%次數有35次，之後1週、1月、1季、半年台股大多出現反彈走勢，後1月平均漲幅有近3.28％，後1季平均漲幅則有超過4.35％，而後半年更是平均漲幅11.8%，各期間的勝率也都超過六成，台股雖然震盪，但後市卻不悲觀，預期短線台股拉回修正後，應有機會再反彈走高，投資人、存股族可逢低分批布局，參與台股中長期投資契機。

群益投信表示，儘管台股近期走勢偏弱，但對存股族而言，反而是中長線利多。攤開台股歷史，正報酬的年度遠勝負報酬，亦即台股長期呈現多頭趨勢，因此即便今年來大盤表現因聯準會(Fed)偏鷹立場而受制，但換個角度思考，若在跌深的此時進場佈局，獲得的潛在收益預期將更大。此外，在震盪的市況中穩步達成財務目標，此時高息股便可納入考量，台股無論現金股利率或配發率均在全球之冠，同時長期而言累積報酬率也名列前茅，如果能有股息、又有潛在的價差空間可期，在投資路上勢必更如虎添翼，台股精準高息ETF就是最佳標的。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，高息股的誘因除了穩定領息之外，跟漲抗跌的特性也是重點之一，從存股的角度來看，大盤波段低點反而是好時機，此外，存股不應該僅著重於配息率高低，也要考量企業獲利成長性，如此更能在市場回歸多頭時拔得頭籌。統計歷史數據進一步剖析，台股一旦從波動低點反彈向上，台灣精選高股息指數反彈上漲幅度更大，面臨市況震盪加劇，高息股表現仍具韌性，同時在多頭期間也能順勢攀揚，進可攻、退可守，投資人值此之際，更要善加利用相對應的ETF存股，期望在相對低點有更大的獲利契機。