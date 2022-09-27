長榮家變有新進展，長榮國際公司表示，鄭深池先生於今年4月6日受推舉擔任該公司董事長，目前已經向公司辭任董事長職務，生效日為2022年9月27日。

除此之外，張榮發總裁二子張國明先生所屬的財團法人祥陽慈善基金會，也已同步辭任該公司董事職務。長榮國際公司新任董事長人選，將依法完備相關程序後，再另行公告發布。

鄭深池發布聲明指出，他先前受已故長榮集團創辦人張榮發大部份遺族委託，出任長榮國際董事長，希望藉長者身份，提供一個平台，讓張家兄弟能放棄成見，追求和諧，並促進長榮集團永續發展。

鄭深池指出，5個多月以來，雖未能完全達到以上願望，但因張榮發三子張國政已呼應他人，並認同在原本只是處理創辦人遺產的遺囑執行人平台上，新增一項處理經營權的功能，且已開過二次協調會。而張榮發次子張國明自始至終就對集團經營權沒有興趣，至今也是；張榮發四子張國煒則已自創星宇集團，並多次公開表示不會再與長榮集團有任何瓜葛。

鄭深池表示，至此，他的階段性任務已可告一段落，自當應依照初衷，退出與長榮經營權有關的任何事務。謹此祝福張家兄弟，也祝福所有長榮人。