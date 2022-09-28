小編今（28）日精選5件不可不知的國內外財經大事。俄羅斯與歐洲的兩條北溪天然氣管線近日接連傳出漏氣，烏克蘭指控可能是由俄方策劃的「恐攻」造成。ICIS天然氣分析部門主管馬席克曼瑟（Tom Marzec-Manser）表示，北溪一號及二號管線同時漏氣的時間點太過巧合，感覺不像偶發事件。10月恰巧是冬天用電旺季起跑點，且連接挪威及波蘭的波羅的海天然氣管線預定27日啟用，偏偏北溪管線卻在此時漏氣。

【1】北溪大漏氣 歐天然氣價暴漲

連接俄羅斯與歐洲的兩條北溪天然氣管線近日接連傳出漏氣，令市場擔心北溪管線恢復供氣更加遙遙無期，也讓歐洲能源基礎建設的安全性亮起紅燈，再度刺激天然氣價格暴漲。

【2】老三倒向老大 弟弟派瓦解 長榮家變提前落幕

長榮集團家變劇情急轉直下，因「弟弟派」對是否金援星宇航空爆發嚴重歧異，張榮發三子張國政轉投「哥哥派」張國華，弟弟派的同盟關係瞬間瓦解，主導弟弟派的姊夫鄭深池昨率先辭去長榮國際董事長，「小K」張國煒也辭去立榮航空董事長，大房三兄弟握手言和，宣告延燒逾半年的經營權之爭畫下句點。

【3】紡織大老：景氣好轉等明年Q2

通膨、升息、俄烏戰爭衝擊全球服飾消費市場，國內紡織大廠對產業景氣趨向保守。儒鴻董事長洪鎮海表示，預估到明年第二季中才可望反轉，翻轉訊號則要觀察美元、油價、俄烏戰爭等三因素。

【4】預售屋 超額供給壓力沉重

近年建商推案熱絡，住宅建照核發及開工量維持高檔，超額供給壓力日漸沉重，永慶房產集團業務總經理葉凌棋27日表示，預估在2023～2025年預售屋完工戶數將逾13萬戶，屆時恐將出現大量賣壓，預售市場面臨挑戰。

【5】英央放話將果決升息 英鎊止跌

針對英鎊閃崩對美元創下歷史新低，英國央行周一特別發布聲明強調「正密切監控市場情勢，必要時將果決升息」。受此消息帶動，英鎊止跌翻漲。