北溪管線爆炸，這堂驚悚的課，我們看到什麼？

霸權無所不用其極。歐洲的人民生活、經濟發展跟國家安全，能源是基礎。梅克爾運籌帷幄，艱辛的讓北溪2號在美國跟馬仔烏克蘭、波蘭的長期阻撓下，終於建成。也不要忘記，俄國也是一心一意，全力配合北溪建設。

但管線蓋好又怎樣？霸權先讓管線晾著不准用。眼看歐洲人忍不了了，有可能要開箱使用的跡象。炸了，起碼讓你一年用不了。

這一炸，整個國際局勢、國際經濟、能源市場都徹底改觀。連動影響金融、糧食跟各個行業。鼓吹自由市場的人，不會告訴我們，市場裡的資本跟壟斷者，和國際強權、政治力量，有千萬種手段，可以影響所謂的「自由競爭」。我就可以讓你，有能源不准賣。讓他有錢買不到能源。那麼說好的自由市場呢？

國際恐怖主義，不是新鮮事。可以由任何霸權或是政治勢力發動。手段可以千變萬化，但目的，就跟地痞流氓一樣清楚明白。就是威逼。讓人心下雪亮，得乖乖聽話。

北溪一炸，歐洲在裹脅之下，再也沒有另謀打算的機會，只能跟著美國過活。綁匪孤立了人質，歐洲的斯德哥爾摩症候群，會更加徹底。不愛也得愛。不然，連口飯都吃不上。

美國以前用一袋洗衣粉做藉口，侵略伊拉克。如今他們自己都承認了，那就是謊話。戰爭的利益，美國到手了。然後呢？有誰可以懲罰他？說笑呢！他繼續用更荒誕的理由，更強大的壓力，對付中國。

北溪爆炸，威嚇效果當然不只是在歐洲。更在宣示全球，當今世上，誰敢膽敢違逆我，你試試看!美國綁定五眼聯盟，在全球威逼利誘各國結合，制裁俄國之外，更重要的是，孤立中國。號令天下，莫敢不從。

天上飛的，地上走的，海裡游的。過去打掉的，你猜有多少？你們大家掂量掂量，大家有什麼東西禁得起我打？打了我也不會承認。但就是會被我打。

病毒跟細菌，可以成為武器，能源可以成為武器。糧食可以是武器。金融跟貿易，更可以是武器。

要反抗霸權，要靠什麼？要有實力。但比實力更重要的，是智慧、決心，跟意志力。因為霸權之所以是霸權，就是他有一萬種方法，阻擋你建立實力。

一萬種方法裡，包括認知作戰。包括瓦解你的鬥志。告訴你，不如投降了吧。全世界都在霸權勢力之下，跟著霸權走，才能混口飯吃。

霸權會把一切符合他利益的，配合運作的，捧為「開放與進步」。把努力建立自我實力的，打成「保守跟反進步」，或是自不量力。把拆穿霸權醜惡的，打成「危險跟激進」。還要打壓弱者結盟，才好一一擊破。

太陽底下沒有新鮮事。強凌弱，眾暴寡。天天演給你看。（作者為作家）

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