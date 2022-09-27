警方將小孩帶離家中照顧。（警方提供）

3個小孩的居住環境雜亂狹小。（警方提供）

24歲邱姓少婦與丈夫育有3子，後來又懷上第4胎，日前丈夫外出工作不在家，少婦突然腹痛要分娩，想到3個小孩在家無人照顧，隨即撥打110找警察幫忙，萬華警方獲報後前往少婦家，發現3個沒穿衣服，最大5歲的小孩，立刻幫忙安置並通知社工協助。

萬華警方日前接獲少婦報案，表示凌晨突然覺得腹痛快生了，現在趕去醫院，但家中有3個小孩沒人照顧，警員高雅玲、郭均棠及警專實習生廖宛宜獲報後隨即前往，但眼前場景卻嚇了大家一跳。

警方到場時，發現3個小孩全身髒污且沒穿衣服，顯是多日沒有梳洗，年紀分別為5歲、4歲及2歲，小朋友因家中沒有大人，無助地在不到10坪的小套房內發呆，警方見狀後立刻找衣服讓小孩穿上，並先帶回派出所，隨後通知社工保護安置。

警方調查，邱女與27歲何姓丈夫為新北市低收入戶，現在萬華區居住，1家5口擠在每月6000元的小套房中，何以打零工為生，邱女則是無業，經濟狀況十分拮据。

警方稍後聯繫社會局，查出該家庭為家庭支持服務方案對象，小孩後來交由社工照料，並在少婦生產後告知處所，由社會局進行後續關注及協助。