是德科技（Keysight Technologies Inc.）宣布其新的224G乙太網路測試解決方案已獲系統單晶片（SoC）製造商採用，以驗證下一代電子介面技術，進而加速實現1.6T收發器設計和路徑搜尋。

5G、人工智慧（AI）和物聯網（IoT）應用的蓬勃發展，帶動了資料流量的飛速成長，使得網路和資料中心迫切需求更大的頻寬。高速數位介面支援每通道224 Gbps的資料連接速度，可提供更大的頻寬，並支援每秒1.6T的高速互連技術。

提高資料中心網路的資料傳輸速率和效率，也有助於降低功耗和成本。是德科技提供的224 Gbps誤碼率測試儀（BERT）解決方案，是業界唯一可產生並分析傳輸速率達224 Gbps的信號的解決方案。

是德科技網路和資料中心解決方案副總裁Joachim Peerlings博士表示：「是德科技很高興能夠協助新思科技（Synopsys）及其他半導體製造商，及早搶佔從每秒800G轉移到1.6T所帶來的早期市場商機。我們獨特的高速數位介面測試解決方案組合，讓SoC製造商能夠驗證224G設計的效能，進而加速實現1.6T設計和路徑搜尋。」

M8050A BERT提供獨家的224 Gbps測試解決方案，可用於對資料中心和網路的收發器SoC進行電子設計和驗證，以便用極高速率傳輸大量的資料。Keysight M8050A BERT提供信號完整性，可準確分析下一代資料中心網路和伺服器介面所使用的接收器之特性。新思科技使用Keysight M8050A BERT、M8199任意波形產生器（AWG）和Infiniium UXR系列示波器，來開發並驗證224G串列/解串列器（SerDes）IP設計。

新思科技解決方案事業群資深行銷與策略副總裁John Koeter表示：「高效能運算系統仰賴高速、低延遲介面，以最低功耗處理大量資料。新思科技是高速乙太網路IP解決方案領導廠商，藉由使用是德科技完整的數位介面測試解決方案來驗證PHY IP效能，我們的設計工程師得以因應業界對高效能運算、網路和AI SoC的設計與系統級要求。」