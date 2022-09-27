由於全球原物料、物流成本不斷飆漲，許多商家撐不住後紛紛漲價，如今知名連鎖小火鍋品牌「三媽臭臭鍋」也傳出漲價消息，10月1日起每鍋調漲20元，如今最便宜的鍋物就要價150元。

三媽臭臭鍋總店近日公告調漲，因此各店家紛紛貼出告示，「感謝親愛的顧客您長期以來對三媽臭臭鍋的支持與肯定，為反應成本並維持良好的服務品質，本店即將自民國111年10月1日起每鍋調漲20元，歡迎舊雨新知能持續愛護蒞臨本店」。

從店家菜單可以發現，三媽臭臭鍋最基本的大腸臭臭鍋、海鮮豆腐鍋、泡菜鍋、素食鍋，經過調漲後價格都是150元，最貴的則是190元的番茄鍋，另外部分小菜也有調漲。

據《民視新聞網》報導，三媽臭臭鍋創辦人張宗揚表示，由於各加盟店反應原物料漲得很兇，如果再不漲價恐怕會出現偷工減料、破壞商譽的行為，因此才會宣布調漲。

對此，許多網友紛紛回應，「突破前高了」、「國民小火鍋這樣真的母湯」、「這樣完全是不小的小鍋了」。