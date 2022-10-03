周一公布的數據顯示，歐元區九月製造業活動進一步下滑。生活成本的高漲，讓民眾看緊錢包；另一方面，能源帳單的高漲也限制了生產活動。

標普全球製造業採購經理人指數(PMI)在九月的終值跌到48.4，為近27個月新低，並低於八月的49.6。

衡量產出的次指數從46.5跌到46.3，為連續第四個月低於50榮枯線。

標普全球首席商業經濟學家Chris Willaimson說，製造業陷入衰退，而通膨壓力正在升高，這種醜陋的組合將進一步增添對歐元區經濟前景擔憂。「除了之前的新冠疫情封鎖以外，歐元區經濟自2009年全球金融風暴以來，從未見到如此大規模的需求和生產崩潰」。

路透在上個月的調查顯示，歐元區經濟在今年內有60%的機率會出現衰退；而目前的前瞻PMI指標也指出黯淡前景。

需求指標也以新冠疫情襲捲全球時期時的最快速度下跌；由於工廠漲價以符合成本的上升，未售出的製成品庫存則增加。

樂觀情緒也下降，未來產出指數(對未來一年的展望)迅速下滑，從52.7降至45.3，為2020年5月以來最低水準。

Williamson再次指出，成本上升加上需求下降，使得九月的企業對明年的期望值再次大幅下降，這反過來導致企業減少對投入要素的採購，並壓低了就業增長；另外企業也必須為嚴峻的冬季做好準備。