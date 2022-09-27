澎湃新聞27日報導，十一假期將屆，隨著各類搜索數據，票價數據增長，今年大陸最後一個法定連續節假日，顯現出民眾出行的滿滿熱情。十一部分航線經濟艙價格，已飆至全價，票價略高於中秋。

根據大陸航班管家APP數據，截至27日，近一周內航班管家APP十一機票搜索量環比上周增長2.1倍。據多個線上旅遊平台和民航數據平台顯示，今年十一假期，大陸國內航線航班量與票價，均明顯高於今年中秋假期，出遊人數也較中秋明顯增加。

十一假期日均航空出行人數較中秋上漲15％

對於航司而言，十一假期是今年能抓住市場的最後一個法定節假日。預測十一假期航線預訂量，明顯高於中秋假期。

澎湃新聞報導，十一期間，大陸國內航線預計出行人數超過320萬，日均出行人數較中秋小長假上漲約15％。

其中，十一期間熱門目的地前十為上海、廣州、北京、昆明、深圳、杭州、西安、南京、重慶、長沙。十一期間熱門航線前五為上海-廣州、杭州-廣州、深圳-杭州、西安-廣州、瀋陽-上海。

自中秋以來，十一假期期間的大陸國內航線預訂量逐日走高。去哪兒平台數據顯示，9月25日的機票預訂量較兩周前增長達10倍。

十一假期大陸國內客運航班計畫執行量方面，據第三方民航數據APP「航班管家」數據顯示，2022年十一假期，截至9月27日計畫航班量9萬1063架次，按照當前民航運行態勢，在無大規模本土疫情發生情況下，預估2022年十一假期中國民航執行客運航班量6.2萬架次。

澎湃新聞報導，同程研究院高級研究員張明陽說，相比中秋，十一假期時長、遊客平均出遊半徑都更長，遠途探親學生和異地務工人員，也會選擇在長假返鄉，並提前預訂機票。

去哪兒平台數據顯示，2022年十一假期國內航線機票平均支付價格為666元（人民幣，下同），與中秋期間相比上漲13％。但機票價格同比2021年十一假期降低了14％。

其中，部分熱門航線經濟艙價格已飆至全價。在去哪兒旅行App上，北京-麗江，上海-包頭，廣州-張家界，廣州-九寨溝等旅遊航線，9月30日、10月1日經濟艙價格已漲至全價，10月3日才有4折以下低價票。

據航班管家數據，票價方面，2022年十一假期經濟艙平均票價（不含稅費）在600元左右，同比2021年下降5.3％，10月4日為假期票價低點。

2022年十一假期，TOP10航線經濟艙平均票價均低於或持平2021年同期，其中票價降幅前三的航線分別為杭州蕭山-深圳寶安（-26.4％）、成都雙流-深圳寶安（-23.2％），重慶江北-深圳寶安（-15.7％）。

其中，海南航空宣布十一假期期間，在北京、上海、廣州、深圳等重點城市的40餘條熱門航線上推出機票特惠活動，折扣低至3折以下。

東航9月27日宣布，即日起至10月5日前於東航自有管道購買10月3日-5日東航／上航實際承運的大陸航班，部分航線可享「345元」十一驚喜價，其他航線則可領取限量10％機票折扣券，享9折購票優惠。