台股加權指數28日開低在13,816.7點，權王台積電（2330）開在447元，較27日小跌1元，面板雙虎友達（2409）、群創（3481）在減資前夕，早盤股價走跌，買盤呈現觀望。

長榮（2603）、長榮航（2618）在傳出經營權之爭落幕下，早盤出現賣壓，電動車相關族群則出現多頭點火，成為盤面上亮點。台股早盤在平盤附近震盪，多空拉鋸。

美股四大指數收盤，道瓊工業跌0.43％、S＆P 500跌0.21％，那斯達克漲0.25％、費城半導體漲1.04％。

五大科技股僅蘋果上漲0.66％，半導體美光上漲3.48％。在台ADR部分，台積電漲0.03％、聯電漲1.39％、日月光漲1.94％。

統一投顧指出，聯準會官員發表鷹派談話，10年期美債殖利率逼近4.00％，加上北溪天然氣管道受損，衝擊歐洲經濟及通膨壓力，美股漲幅收斂，台股指數近期跌破萬四關卡，但國安基金出面信心喊話表示，將全力護盤，台股9月27日跌勢趨緩，轉強點先看空方跳空缺口14,109點，未明顯止跌之前，仍建議謹慎操作，嚴控持股水位。

選股以綠能／儲能、航太、衛星、新能源車、汽車零組件等為主。