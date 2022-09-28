高雄市府自建3處社會住宅，繼岡山社宅7月發包、大寮社宅8月發包，亞灣社宅1期統包工程也在9月27日完成最有利標評選，預定10月議約決標，可望於11月中旬動土，規劃興建624戶，共3棟地上13~15層、地下2層建築物，預計2027年完工。

為保障青年及弱勢租屋族群居住權利，高市府都發局長吳文彥表示，高雄市長陳其邁上任以來積極與國家住都中心合作，大力推動社宅建設，並將高雄市的社宅目標從原先6000戶，一路調升到現在的1.5萬戶總目標，大幅增加1倍以上。

為達成1.5萬戶社會住宅總目標，目前已規劃興建基地計有21處、共1萬709戶，分別由高市府在岡山、大寮及亞灣自建3處共2481戶、中央規劃興建18處共8228戶。其中，高市府與國家住都中心近2年已陸續發包12處社宅興建工程，達5769戶，動土件數已逾11處共4175戶。

吳文彥指出，亞灣社宅位於前鎮區復興三路、啟聖街口，基地總面積2.3公頃，規劃分2期推動，第1期0.9公頃採政府自建方式興建624戶，第2期2.4公頃則以公辦都更方式，由民間實施者開發後政府分回社宅營運，初估約850戶，合計1474戶。

本次亞灣社宅第1期統包工程投標廠商為永青營造公司、雄菱工程公司及石昭永建築師團隊，團隊所提出之設計方案為3棟地上13~15層、地下2層建築物，樓地板面積1萬7532坪，規劃有1房型468戶、2房型144戶及3房型12戶，每個住宅單位都具備良好的通風採光及同層排水設計，確保居住品質並保留增設10戶1房型的彈性。

在1、2樓規劃有托嬰中心、幼兒園、日間照顧、社區照顧關懷據點、社區全齡運動中心及店鋪等服務設施，可滿足入住家庭及周邊社區之社福與生活用品採購需求。

高雄市都發局說，亞灣社宅1期統包工程經費為31.6億元，預定10月簽約後即開始各項建築設計與工程作業，可望於11月中旬動土，2027年完工。(記者張雅雲/高雄報導)