英國特拉斯政府大膽推減稅、擴大舉債的財政計畫，來應對能源危機並提振經濟成長，但經濟未蒙其利先受其害，借貸成本狂飆的結果，恐使英國公債地位不保，淪落到與高負債的希臘、義大利同等級。

儘管英國匯債本周有回穩跡象，但分析師認為震盪還沒結束，尤其債券價格仍不穩定。英國經濟在通膨率逼近10％及衰退在即的壓力下，還憑添借貸成本劇增的問題。

安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）說：「在這種情況下，政府的借貸成本讓人招架不住，連帶我們的也是。」

英鎊狂貶已經夠糟，那會推升進口成本，增添英國央行盡快大幅升息的壓力，但英國債券價格恐跌得更凶。

以5年期公債殖利率衡量的英國中期借貸成本，已超越希臘和義大利。希、義是出了名的高負債國家，投資風險也相對較高。

今年3月，希臘債務在經濟產出的占比達189％，同時間義大利的債務占GDP比重為153％，英國的債務占GDP比例將近100％。

世界各國公債殖利率普遍飆升，是全球掀起升息抗通膨潮所致。但英國債券遭拋售，歸因於新上台的特拉斯政府，推出涵蓋50年來最大減稅規模的經濟計畫，需要借更多資金來支應，偏偏此時英國央行啟動量化緊縮準備減持債券。

根據Nat West Markets首席英國經濟學家沃克（Ross Walker），以往市場每年吸收約1,000億英鎊的英國債券。但隨著英國央行從買方變賣方，加上英國政府需要借入更多資金，他估計債券供給將攀升至3,000億英鎊左右。

智庫Resolution Foundation預估，到2026年至2027年，債市的走勢會增加約莫140億英鎊的借貸成本。

投資人對英國經濟未來走向出現信心危機，加劇殖利率升勢。投資人擔心，英國政府想藉由提振需求來帶動經濟成長，但這與英國央行透過降低需求控制通膨的目標相牴觸。