記憶體族群跌深反彈，旺宏(2337)、華邦電(2344)、南亞科(2408)等股價向上積極，旺宏狂飆5.5%最拉風，雖然受到消費性衝擊，但車用、工控、醫療、網通等利基型產品需求回升，旺季營收可望不看淡，周四股價從前一日的兩個半月低價中回彈，盤中爆量衝上31.3元，終場收紅，目標穩居月線之上。

旺宏自結2022年8月份合併營收為新台幣37.28億元，月增3.43%、年減25.62%；累計2022年1月至8月合併營收為新台幣302.70億元，年減0.26%。

根據Omdia報告，2021年Nor Flash市場表現，旺宏以26.7%市占奪冠。不過美系外資針對NOR Flash產業仍持保守看法，通路庫存水位維持高檔，預期第4季混合NOR Flash價格將續季減3~5%，雖然旺宏等高階應用供應商產品價格仍表現持續穩健，但已幾乎無上行空間。

目前NOR方面，雖然消費性應用下滑，但車用需求成長更大且強勁，加上工控、醫療、網通等利基型產品需求回升，晶片短缺緩解下，可望帶動整體NOR Flash營收成長。未來進入5G、IoT、車聯網時代，需求也可望進一步擴大。價格目前來看也相對持穩，助陣毛利率表現。

進入大客戶任天堂拉貨高峰，旺宏作為Switch供應鏈，也可望推升營收成長動能，法人預估，旺宏第三季整體營收將優於第二季，下半年營收挑戰逐季成長。