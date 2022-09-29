1名網友日前目擊1名男子騎「獨輪車」下山，沿路是狹窄山路，不少車子都要閃避男子，網友嗆「以為這樣很帥嗎？拿自己命開玩笑不要牽連其他人」；據悉「道路交通管理處罰條例」今年4月已修法將滑板車列為個人行動器具可上路，但施行日期未核定，且細則由地方政府訂定，目前仍適用舊法不得上路。

該名網友在臉書「爆怨公社」發文表示，他日前在路上發現1名男子騎著「獨輪車」在山路上行駛，一路上不少車輛都要特別閃男子，而男子也似乎不以為意，讓原PO拍下照片怒嗆「以為這樣很帥嗎？拿自己命開玩笑不要牽連其他人」，強調獨輪車目前還不能上路，但對方竟從半山一路溜下來，相當危險。

其他網友留言「這種就是不要命，又想要別人負責的那種」、「電動滑板車的也是，要閃就算了，開無敵不看號誌的亂騎一堆」、「人都有權利選擇自己的死法，我尊重他的選擇」。

目前「道路交通安全規則」第83條之三規定，非屬汽車及動力機械範圍之動力載具、動力運動休閒器材或其他相類動力器具，不得於道路上行駛或使用，所以現行在道路範圍內行駛或使用電動滑板車、電動獨輪車、電動雙輪車等「個人行動器具」，已經違反法令規定。

不過立法院於今年4月19日三讀通過修正「道路交通管理處罰條例」第69條增訂「個人行動器具」，將電動滑板車、平衡車列為「個人行動器具」屬於慢車，由於施行日期尚未核定，且可行駛路段、時間及速限由地方政府規定，因此目前仍應適用舊法，電動滑板車等仍無法在道路上使用。