財政部台北國稅局29日表示，公司或有限合夥事業依《產業創新條例》第10-1條，投資於自行使用的全新智慧機械、5G或資通安全產品或服務，經提出具一定效益之投資計畫，並經各主管機關專案核准者，得選擇於符合規定支出金額5％限度內，抵減「當年度」應納營利事業所得稅額；或於支出金額3％限度內，自「當年度」起三年內抵減各年度應納營利事業所得稅額，且一經擇定不得變更。

台北國稅局指出，其各年度投資抵減金額以不超過當年度應納營利事業所得稅額30％為限。而「當年度」的認定，將影響減稅利益實現年度及減稅金額大小。

台北國稅局進一步說明，考量設備或技術完成交貨後，始產生投資效益，2022年7月4日修正公布公司或有限合夥事業投資智慧機械與5G及資通安全產品或服務抵減辦法第7條規定，自2022年度起，購置智慧機械、5G系統或資通安全產品或服務的支出，改以「交貨或服務提供完成之年度」認定適用投資抵減之當年度，與修正前以「統一發票所屬年度」或「付款年度」認定方式不同。

台北國稅局指出，為兼顧公司或有限合夥事業權益，增訂其於2021年度及以前年度購置且完成交貨或服務提供完成之智慧機械或5G系統相關全新軟體、硬體、技術或技術服務，而於2022年度及以後年度付款者，依修正後規定認定投資抵減當年度，因已逾申請投資抵減期限，將損及其適用租稅優惠之權益，因此仍以「付款年度」認定。

台北國稅局指出，2021年度及以前年度就購置智慧機械或5G系統支出已依修正前規定申請適用投資抵減者，其於2022年度及以後年度始完成交貨或服務提供完成，亦不得重複申請適用投資抵減。