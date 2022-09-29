「數位轉型鼎革獎」頒獎典禮今（29）日於台北W Hotel舉行，勤美（1532）集團董事長林廷芳榮獲大型企業組「數位轉型領袖獎」殊榮！

林廷芳表示：「數位轉型要做得成功，一定要相信年輕人，他們是數位元年出生。世界上台灣的語言能力也許不算名列前茅，但台灣的數位應用能力是不落人後，我們應該擷取這個優勢，面對向外拓展、走向國際時，將會是一項非常重要的工具！」

評審總結勤美集團脫穎而出，關鍵主因是，領導人展現數位轉型的決心與行動，包含統整各子公司的資訊部門、推動集團數位轉型五年計畫、整合製造業生產系統、商場業績系統、財會系統和人資系統等底層資料，為高階主管量身訂做「隨身戰情室」提供決策情報等，是集團數位轉型背後最重要的推手。

「數位轉型鼎革獎」由權威管理雜誌《哈佛商業評論》與全球解決方案領導廠商SAP共同推出，今年一共收到190件報名表，競爭激烈，歷經初選、決選階段，評審包含多位院長/部長級等熟悉數位轉型的產官學研重量級人物，陣容堅強，受領獎項備感榮耀。未來在林廷芳的領導下，勤美集團將在數位轉型的路上持續邁進!