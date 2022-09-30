9月27日第14屆中國航展新聞發佈會上，中共空軍新聞發言人申進科大校表示，「中國第五代戰機殲-20已經遍布『東南西北中』」。這是空軍新聞發言人首次使用「第五代戰機」表述殲-20，引發廣泛關注。

戰鬥機畫代主要有幾種

據央視軍事報導，戰鬥機的畫代是對性能相近、技術相仿、採用雷同戰法的一個或幾個飛機族系的歸類。當新型號的性能與技術有全面和重大提升時，會被冠以「新一代」之稱。

關於戰鬥機的畫代，有過「傳統四代劃分」、「俄羅斯五代劃分」、「美國五代劃分」等幾種方法。

「傳統四代劃分」只覆蓋超音速戰鬥機，將上世紀50年代早期服役的一倍音速戰鬥機列為第一代，將稍後服役的二倍音速戰鬥機列為第二代，將上世紀70年代中期開始服役、以高機動性為主要特點的戰鬥機列為第三代，將21世紀開始服役的綜合性能更高的戰鬥機列為第四代。

「俄羅斯五代劃分」大體同上，但把「傳統四代劃分」中的第二代變後掠翼飛機（米格-23、F-111）單列為一代，稱為第三代；其他劃分相同，故而多出一代。這種劃分法一直由蘇聯採用，並沿用至俄羅斯。

「美國五代劃分」把噴氣式戰鬥機列為第一代，把高亞音速、後掠翼戰鬥機列為第二代，低超音速戰鬥機和Ma2一級的戰鬥機都列入第三代，而第四、第五代以綜合性能提升為主來進行劃分。

中國的戰鬥機如何畫代

中國航空學會常任理事、中國航空工業集團公司科技委顧問張聚恩認為，為與國際接軌，中國也可認同戰鬥機發展至今形成五代的說法，在融合上述三種畫代法的基礎上，以噴氣式戰鬥機為主線，前三代以速度為主、後兩代以綜合性能為主來進行代際劃分。張聚恩建議，可以稱其為「新五代劃分法」，各代典型特徵和代表機型概述如下：

第一代戰鬥機：含早期噴氣式及20世紀30到40年代的亞音速和高亞音速戰鬥機（Ma0.6~0.98），代表機型有米格-15、F-86和中國殲-5。

第二代戰鬥機：20世紀50年代初開始服役的Ma1一級、低超音速戰鬥機（Ma1.3～1.5），代表機型有米格-19、F-100和中國殲-6。

第三代戰鬥機：20世紀60年代末開始服役的Ma2.0一級的戰鬥機，代表機型有米格-21、F-4、F-104和中國殲-7、殲-8。

第四代戰鬥機：20世紀70年代中期開始服役的、以高機動性為主要特點、綜合性能顯著提升的戰鬥機，代表機型有米格-29、蘇-27、F-14、F-15、F-16和中國殲-10、殲-11。

第五代戰鬥機：21世紀開始服役的新一代戰鬥機，代表機型有F-22、F-35、蘇-57和中國殲-20。

張聚恩還認為，對戰鬥機畫代，有助於體現航空裝備的技戰術特點，比對和借鑒裝備發展的規律，便於公眾理解、認知戰鬥機的發展進步。不過，戰鬥機畫代只是一種歸類，並不代表作戰能力，更不是一種技術標準，應該始終堅持以需求為牽引規劃裝備發展，以戰鬥力標準衡量裝備水準。