【LIVE直播】台股再破底 金管會宣布10/1起祭限空令 ｜2022.09.30

台股30日再度破底，終場下跌109.68點，跌幅0.81％，收在13424.58點，整個9月下挫1670點、回檔逾11％，金管會30日下午3點半也緊急召開記者會由證期局局長張振山親自上陣宣布祭限空令，10月1日起調降每日盤中借券賣出委託數量及調整融券保證金成數。

張振山指出，近期受俄烏戰爭推升通膨、金融市場主要國家加速升息等國際政經情勢不確定性因素影響，造成證券市場波動，為維持證券交易市場之秩序及穩定，保障投資人權益，金管會於30日宣布自2022年10月1日起採行二大措施：

一、調降每日盤中借券賣出委託數量，由原不超過該種有價證券前30個營業日之日平均成交數量之30%調降為20%，但證券商因發行認售權證、指數投資證券、營業處所經營結構型商品與股權衍生性商品交易業務、擔任受益憑證流動量提供者或期貨自營商擔任股票選擇權或股票期貨造市者等避險需求、或證券商擔任股票造市者提供買賣報價或避險需求之借券賣出，得不受限制。

二、上市及上櫃有價證券之最低融券保證金成數由90%調整為100%。

金管會本周再度發出穩定股市新聞稿，過去經驗顯示，一般在金管會提醒投資人注意市場後仍持續下跌，金管會多半會有限制限券、平盤下不得放空等措施出手。

金管會在2020年3月19日台股因新冠肺炎疫情跌破9,000點大關時，即祭出當日收盤價跌幅達3.5%以上，次一交易日不得以低於前一交易日收盤價放空，即有條件的平盤下不得放空，同時加上每日盤中借券賣出委託數量，不超過該種有價證券前30個營業日的日平均成交數量，由30％降為10％。

金管會將持續密切關注國內外金融情勢及證券交易市場動向，並將適時審慎評估及進行應變。