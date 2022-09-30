央行公布6月底本國銀行國家風險統計，6月底本國銀行依直接交易對手基礎統計之外國債權餘額為5195億美元，較111年3月底減少1.74%，主要係對非銀行之私人部門債權減少所致。美國和中國大陸仍排名本國銀行前2大暴險國家。而本國銀行對美國債權餘額，已經連2季創歷史新高，6月底餘額為1326.34億美元，本季增加因素包括存放FED資金、銀行間資金拆存以及購買公債等。

(一)暴險對象以非銀行之私人部門占58.26%為主，銀行占29.57%次之，公共部門則占11.45%。

(二)暴險前10大國家(地區)依序為美國、中國大陸、香港、盧森堡、日本、澳大利亞、越南、新加坡、開曼群島及英國，合計3,837億美元，占直接交易對手基礎外國債權餘額之73.87%。

111年6月底本國銀行依保證人基礎統計之外國債權淨額為4,994億美元，較111年3月底減少1.27%。

(一)暴險對象以非銀行之私人部門占55.68%為主，銀行占30.06%次之，公共部門則占13.50%。

(二)暴險前10大國家(地區)依序為美國、中國大陸、日本、盧森堡、澳大利亞、香港、韓國、開曼群島、越南及法國，合計3678億美元，占保證人基礎外國債權淨額之73.65%。