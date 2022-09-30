桃園市長鄭文燦、新竹縣長楊文科、新竹市代理市長陳章賢與苗栗縣長徐耀昌齊聚一堂，討論新增4項合作提案。（蔡明亘攝）

桃竹竹苗區域治理平台2016年成立，4縣市輪流舉辦首長會議，2020年由桃園主辦因疫延期至今。今年桃園邀請竹竹苗加入2023世界客家博覽會台灣館策展團隊。會議中也決議通過4項合作議題，包括桃苗圖書館合作一證通、特色自行車樂悠遊、新闢台三線公路客運路線、垃圾焚化廠升級整備期垃圾調度規畫，持續推動跨域合作。

桃竹竹苗區域治理平台首長會議今下午在桃園觀音崙坪文化地景園區舉行，桃園市長鄭文燦、新竹縣長楊文科、新竹市代理市長陳章賢與苗栗縣長徐耀昌齊聚一堂，討論新增4項合作提案。2023世客博籌備中，4縣市首長今也一起穿上世客博球衣，宣誓加入台灣館策展行列。

桃市府文化局提出，研議桃園市立圖書館與苗栗縣公共圖書館合作，啟用一證通跨縣市借書服務，擴大桃竹竹苗民眾閱讀共享機能；竹市府城市行銷處為鼓勵民眾從事戶外運動，提出4縣市合作推出自行車相關活動，廠商正製作自行車道路網地圖。

苗縣府工務處提到，建議新闢台三線公路客運路線，並提高公路客運營運補助，提升業者經營意願；苗縣府環境保護局則提出垃圾焚化廠升級整備期間的垃圾調度規畫，透過桃竹竹苗的整改期間供需量能評估，協調區域間的垃圾調度。

鄭文燦表示，桃竹竹苗不僅是客家第一庄也是共同生活圈，由台三線將4縣市串連，區域治理平台成立6年，通過超過20個提案促進區域整合，今又通過4項共好提案，盼讓桃竹竹苗有更好發展。另關於楊文科提到「機捷已延伸至中壢，是否能延伸到新竹」，這是很有價值的提案，目前較適合方案為從青埔延伸至新竹，會請捷運局與桃捷公司研究，盼能擴大捷運路線與大新竹接軌。

楊文科提到，感謝鄭文燦支持將捷運連至新竹，今通過的垃圾調度議題，同時也切合竹縣需求，相當有助益。陳章賢說，竹市是多元共融城市，客家鄉親勤奮努力，為城市發展有巨大貢獻，期待世客博讓海內外客家鄉親共襄盛舉，也讓不同族群認識客家之美。

徐耀昌則說，專程來桃園與3位首長開會非常有意義，皆談論如何福國利民，解決地方疑難雜症，且4人都有共識互相支援、共同成長，讓桃竹竹苗區域平台發揮最大功能，明年舉辦的世客博，攸關客家族群發揮機會，身為客家人要好好把握契機，區域治理平台更責無旁貸要協助，讓世客博順利舉辦。