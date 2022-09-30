歐美國家強化升息力道，加上大陸動態清零封控，讓全球需求大幅降溫；台經院今公布8月製造業景氣燈號，景氣信號值由7月11.17分，減少0.16分至11.01分，燈號連續亮出第6顆、代表景氣低迷的黃藍燈。

台經院分析，受惠國際品牌消費電子新品上市的備貨效應，及新興科技應用與數位轉型需求，生產、進出口及外銷訂單皆呈現成長，不過，終端市場需求疲軟、比較基期偏高，進出口增幅大幅縮減，影響原物料投入面、售價面指標表現。

此外，8月股市也受中國軍演等利空因素影響，所幸在國安基金護盤，整體製造業廠商對當月景氣表現看法較7月調查時略有改善，減輕對經營環境面指標影響。

8月景氣信號各主要組成項目觀察，有2個項目分數減少、3項增加，經本院試算模型加權後，信號值減少0.16分，其中在分數減少方面，以原物料投入面減少0.41分幅度最多、售價面減少0.20分次之；在分數增加方面，需求面增加0.20分最多，經營環境面及成本面分別增加0.19分及0.06分，燈號座落於代表景氣低迷的黃藍燈。