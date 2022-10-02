車用晶片持續短缺，多數歐系、日系車款下訂後，動輒得等上一年才有望交車，這讓中古車市場迎來十年難遇的榮景，不僅預估年銷量增近一成，價格也節節攀升。

「中古車拍賣場上，平均每30秒會賣出一輛車，但在這短短30秒內，車商價格愈喊愈高！」說這話的，是和運租車執行副總經理涂德義。和運旗下擁有約兩千多個中古車商會員的中古車專業拍賣平台「HAA和運勁拍中心」，從他口中不難嗅出最新市況，「去年下半年開始，車商出價愈來愈積極，這反映中古車市場表現應該不錯。」

事實上，國內中古車市場每年銷售量約是新車的1.5至兩倍規模，去年中古車過戶數約是新車的1.6倍。而在疫情期間造成晶片缺貨荒，導致新車不斷遞延交車的狀況下，更讓不少車主轉往中古車市場尋車。市場預期，今年中古車有機會挑戰歷史銷量新高紀錄。

中古車買氣旺 鬼月淡季不淡

目前國內有四大中古車聯盟，提供中古車銷售與售後維修的服務，包括門市據點與市占雙居龍頭的「HOT好車大聯盟」，緊追在後的是最早成立的「SUM優質車商聯盟」，另外還有「SAVE認證車聯盟」與「CarOk順心優質車商聯盟」。全球晶片荒下，大聯盟業者除了積極搶市，近年業績可說是大爆發。

其中，和泰近年在中古車市場積極發展，以和運租車為核心，除了長租的主要業務外，和運旗下還有中古車競拍平台「HAA和運勁拍中心」，並手握HOT好車大聯盟、HOT保修大聯盟兩大連鎖品牌，2020年再將中古車網路平台「abc好車網」整合進和運租車。

「從租賃、中古車拍賣與銷售到後續保修的市場觀察，中古車確實迎來難得一遇的市場榮景。」涂德義不諱言，至少這10年來，中古車市場沒有像今年一樣「價量齊揚」。

中古車市場需求有多強勁？不只今年中古車買氣，連鬼月淡季都不淡，車商也普遍認為，這波銷售熱潮至少到年底，甚至明年上半年都能維持一定熱度。其實從銷量、價格與汽車分期業務的成長三大觀察指標，就能看出今年中古車的銷售熱況，並預判後市。

首先，從中古車過戶的狀況觀察。涂德義指出，過去中古車市場每年平均約2％的成長，但今年前8月的過戶數合計有45.8萬輛，年增率約9％，且由於中古車市場往往愈到年底買氣愈旺，因此，全年過戶數料將改寫新高。

其次，在價格上也有明顯走高的狀況。涂德義觀察，因每輛中古車的車況不同，無法依中古車的價格精準統計成長幅度，但在終端市場上的價格確實有上揚。過去，從新車到二手車折價上約有兩到三成的空間，但熱門車款的價差持續收窄。

另一個價格觀察指標，是車商在拍場中喊價的增幅，從車商的入手成本多少能反映市場售價走揚的狀況。