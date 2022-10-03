巴西總統大選今天投票結束，初步計票數據顯示，右派現任總統波索納洛（Jair Bolsonaro）暫時領先左派領袖、前總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）。

路透社報導，巴西選務當局官網指出，點算了20%的選票後，67歲的波索納洛得票率約為48%，76歲的盧拉則約有43%得票率。

這次巴西總統大選共有11位候選人，如果沒人取得逾50%的選票，得票最高的兩人將於10月30日進行第2輪投票，而最高票的兩位候選人幾乎可以確定是魯拉和波索納洛。（譯者：陳彥鈞）1111003