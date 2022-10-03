連鎖餐飲集團王品(2727)投資培養人才不手軟，2022年祭出「一年最多調薪三次」制度，共4300人次獲加薪機會、568名同仁獲升職，平均累計調幅約6％。為因應展店需求，年底前規畫招募800名正職同仁，其中鍋物品牌釋出起薪4萬元起的儲備幹部職缺。

王品今年推出餐飲業首創「一年最多調薪三次」制度，每年3、9月按績效決定調薪資格與幅度，今年共4300人次獲得加薪機會，超過千人調薪2次，平均累計調幅約6％，最高可達18％，等於每月狠砸500萬元替同仁加薪。

此外，若同仁通過考核而晉升，還有機會再加薪，今年就有一位同仁連過三關、加薪幅度達25％，加薪金額逾9000元。此外，同仁還可申請「技能津貼」為自己加薪，只要通過集團內部職能訓練，如鐵板燒、中餐爐頭等廚藝培訓，最高每月可再領6000元津貼。

王品董事長陳正輝今年股東會時表示，集團在疫情期間堅持不裁員，雖造成短期成本負擔，但人才對企業長期發展實屬必要投資。因此，今年除了加薪外，亦有568位同仁晉升，誕生破百位店長、主廚。

王品表示，今年有3位同仁因具備餐飲管理經驗，離開前東家加入王品後表現優異，半年內火速晉升店長。同時，集團亦破天荒晉升已在職15年的林(女市)鈺，擔任創始品牌「王品牛排」新任總監，成為集團最年輕總監，掌管全台11家品牌門市營運。

王品近年積極發展多品牌策略，過半品牌在2018年後創立，以每年平均新開2品牌速度擴張，預計今年底前台灣門市將突破307店新高紀錄，帶動相關人力需求暢旺。對此，王品在今年底前還要招募800名正職同仁，其中鍋物品牌釋出起薪4萬元起的儲備幹部職缺。