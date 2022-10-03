在周日舉行的英國執政的保守黨大會上，英國首相特拉斯(Liz Truss)試圖安撫黨內人士，並繼續為自己提出的經濟成長計畫進行辯護，稱應該為該計畫的鋪路做更多工作。

特拉斯坦承已經承受巨大壓力，試圖以較軟化的語氣表達，稱將在今年冬天和未來支援民眾。特拉斯提出的成長計劃已經讓英鎊大跌，並讓政府借款成本飆升。

首相認為計畫是往正確的方向前進，並表示自己沒有對批評者解釋英國問題和經濟計畫的急迫性。特拉斯並承認該計畫將削減公共服務的支出，並拒絕依據通膨水準來提高福利金，首相並支持對最富的人群進行減稅。

然而前內閣成員Michael Gove在大會上批評，為最富的人進行減稅，同時沒有措施來改善最弱勢的人群，將很難辯護減少社福支出是合理的。

特拉斯則認為，此舉是簡化稅收制度的一部分，但增加取消最高稅額是由她的財政部長作出該決定。

她還表示，政客們花了太多時間擔心自己的政策如何被公眾接受，並表示自己將專注於推動成長。

財政部長Kwasi Kwarteng隨後在大會的發言，同時也對減稅進行辯護，認為該策略是推動經濟成長的洽當手段，並承諾11月將提出的整體財政預算，將符合財政紀律原則。

特拉斯並在周日接受新聞媒體訪問時表示，在九月底提出減稅計畫之前，內閣其他成員僅了解整體經濟計畫的概要，並未了解減稅計畫的細節，特別是有關取消對富人的最高稅率方面，稱該減稅計畫也是財政部長的決定。

財長在上個月底提出減稅計畫，主要受益人為富人，該計畫沒有詳細說明對公共財政的影響，也沒有詳細說明其他的部長們將如何改革經濟以刺激成長，結果引發了英鎊和金融市場的動盪。