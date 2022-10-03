根據大陸IT之家報導，大陸影音平台BiliBli（B站）在3日港交所發佈公告，自願將其在香港聯交所的第二上市地位轉換為主機板主要上市的事項正式生效。BiliBli現為在香港聯交所及美國的納斯達克全球精選市場雙重主要上市的公司。

據了解，雙重主要上市公司會同時擁有在兩個上市地的同等上市地位，如在其中一個上市地退市，並不影響在另一個上市地的上市地位。

據此前資訊，BiliBli已自 2018年3月起在納斯達克主要上市，並從2021年3月起據上市規則第19C章作為不獲豁免的大中華發行人於港交所第二上市。

今年9月，BiliBli公佈截至2022年6月30日的第2季未經審計的財務報告，顯示B站第2季度營收達 49.1 億元（人民幣，下同），月均活躍用戶數突破3億大關，日均活躍用戶達 8350 萬。

另外第2季用戶日均使用時長達89分鐘，社區整體流量年增48％。多樣化內容也促進使用者的留存與付費，第2季月均付費用戶數達2750萬，付費率達9％。