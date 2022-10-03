開發金(2883)子公司中壽長期秉持「公平同理，待客如己」的企業理念，落實金融消費者保護，並持續強化金融友善措施，優化客戶體驗，今年再創新猷，第四度榮獲主管機關評選成為「公平待客原則評核」排行前25％績優業者，更是自金管會評鑑開辦以來，保險業界中極少數每年蟬聯績優的業者。

中壽總經理黃淑芬表示，保險的本質是誠信，源自於人與人的關愛與互助，進一步發揮產業責任與人本精神，讓中壽的每一位內外勤同仁，每一天的工作都是公平待客的實踐；為瞭解弱勢客戶需求，中壽與瑪利亞基金會、聽障人協會、多扶無障礙生活與交通發展協會、失智症協會等機構合作，舉辦金融友善相關教育訓練與分享座談，並導入手語翻譯等金融友善服務；中壽主管與第一線同仁共同參與身心障礙體驗營，身受感同高齡及身障者的需求，提升實際服務的能力。透過與弱勢服務機構的各種交流，中壽感受到合作機構關懷社會的強大力量，觸動同仁們以更大的熱情實踐公平待客的價值，形塑公平待客的企業文化。

為響應普惠金融並落實社會責任，中壽長期投入微型保險，保障遍及宜蘭、花蓮、台東、雲林、台南，今年新增與高雄市合作，守護範圍從中、低收入戶至身心障礙者，保障人數及保障金額都逐年成長擴大，今年已為約10萬名弱勢民眾提供保障。更進一步擴大社會關懷，支持芒草心協會幫助街友自立，並創國內先例為第一線社工人員提供專屬保障，守護「弱勢者的守護者」，做為他們堅實的後盾。

同時，中壽領先業界創建「智齡小學堂」高齡金融知識網站，透過社群平台及實體刊物推播傳散，協助長者防範詐騙，維護財務安全，更由高階主管帶領志工團隊，走入長照相關機構，與高齡、弱勢族群面對面，透過無遠弗屆的知識傳遞，弭平城鄉落差；首創建置「金融友善免付費服務專線」、建置無障礙設施、開發高齡、身障保障商品、寄發紙本關懷信函、提供大字表單、提供到府收送件、主動電訪保戶，並首創「台語+手語」保險商品知識宣導影片，確保維護消費者權益。

在保險服務鏈上，中壽亦以數位躍升創新思維，推出「Smile to Sign遠距刷臉投保」、「中壽i生活」保戶APP，讓數位科技串接保險場景，優化服務體驗；藉由跨領域結盟，完善保戶所需，包括與奇美醫療體系、成大數位生活中心攜手打造業界首創全數位化的保戶智慧健康旅程管理，串聯事前預防、事中治療及事後照護，讓服務貼近並融入保戶生活，以及創下跨集團產壽險合作首例，結盟新安東京海上產險，讓客戶的人身及財產保障需求都能樂享一站購足的服務。