新北市市場處公告今年10月份轄內各區公有市場未使用攤舖位資訊，在19個上有空攤位招租的公有市場當中，新莊第一公有零售市場規模最大，總計301個攤舖位，招租率高達97％，也因此攤商起初對於市府在原址拆除改建的規劃抱持反對聲浪，不過市場處表示，經多次、多方面的溝通協調後獲得共識，攤商將在2029搬遷至新址營業。

新北市長侯友宜自2019年起推動新北市場4年計畫，宣示要在4年內進行8座市場改造，日前隨著三重中央市場改造完工，不僅提前達標，更超越預期進度，其中與重現新莊廟街風華息息相關的新莊第一公有零售市場也在計畫當中。

新北市市場10月份公告轄內仍有未使用攤（舖）位公有市場資訊，共計有19座公有市場攤位提供租用，範圍涵蓋板橋、三重、蘆洲、淡水、新莊、泰山、林口、新店、永和、三峽、鶯歌、汐止、瑞芳、貢寮、雙溪、萬里等區。

其中新莊第一公有零售市場，為上述各區共計19座公有市場當中，規模最大者，總計301個攤鋪位，而根據市場處資料顯示，目前只有9處攤鋪位尚未招租出去，招租率達97％。

不過高招租率背後的意義，也代表攤商認為原址的營業狀況並未受到新莊廟街的沒落而受到太大影響，因此使得初期攤商普遍對於搬遷沒有迫切的需求，因是市場處也多次、多面向不斷與攤商進行溝通，最後終於雙方取得共識，將採異地新建的方式辦理。

新北市市場處說明，接洽初期攤商對於新址的位置、改建方式方式有較多的不確定感，同時也希望作業能夠「一次到位」，而非先遷移至他處後，待完工又搬回的「原址重建」，最後市府新莊文高二用地重劃後做為新闢市場的新址，並預計在2029完工後，原址攤商直接進駐，而原址則重新改建成新型複合式市場大樓。