富邦投信10月3日發佈發布富邦入息REITs+(00908)ETF收益分配期前公告，10月預計配息金額為每單位新台幣0.223元，投資人最晚只要在10月18日前持有或買進，皆可參與本次配息。富邦入息REITs+(00908)經理人蘇筱婷表示，站在長期投資、定期定額、定期不定額的角度，在評價已修正下，欲參與除息的投資人，可趁目前市場處於相對低點之際積極布局。

蘇筱婷指出，本次富邦入息REITs+(00908)ETF配息主要來源，為該ETF自2022年5月成立以來至9月底參與成分股除息所得的現金股利，且今年成立以來截至9月底，該ETF追蹤指數投資組合所有成分股已配發季股利。由於該ETF的配息頻率為每年4次，但每次配息的金額有所不同，之後的配息，除將因ETF參與成分股領息狀況而有差異之外，配息率也將受價格、單位數變化影響，提醒投資人留意。

市場預期，大多數的房地產投資信託基金有望在2022下半年和2023年，維持良好的基本面和不斷上修的收益預期。迄今為止，通膨上升對房地產市場的負面影響不大。儘管存在經濟衰退擔憂，但截至今年上半年，由於市場上強勁的客戶需求，以公寓為首的房地產投資信託基金仍在積極提高租金，同時，零售房地產投資信託基金的入住率仍在提高。從獲利層面來說，市場預估今年REITs將延續2021年以來的反彈趨勢。公寓和工業REIT入住率已高，將透過租金調整來擴大獲利。而辦公、零售和醫療保健類房地產投資信託基金仍然可以從提高入住率中受益。

此外，蘇筱婷認為，對投資人而言，若能擁有屬於自己的不動產，其價值不僅是不動產本身的評價，還包括不動產能透過租賃產生穩健的租金現金流，但也由於實際投資不動產的進入門檻相對較高，對一般投資大眾而言，反而成為一項遙不可及的投資項目，上市股權型REITs的高流動性與方便介入投資不動產市場的特性，無疑將成為投資人在現今經濟情勢下投資組合中不可或缺的一環。