新光投信旗下2檔ETF今預估公告配息金額，新光臺灣半導體30(00904)配息率為3.67%，新光中國政金綠債(00774B)配息率為3.8%。
新光臺灣半導體30 ETF(00904)每單位配發新台幣0.21元，0.21元是00904自3月上市以來累積的首次配息，不代表未來每季的配息金額，投信計算年化配息率為3.67%。該基金採季配息。
新光中國政金綠債ETF(00774B)每單位配發新台幣0.8元，投信計算年化配率為3.8%。該基金採半年配息，分別為4月及10月。
新光投信旗下2檔ETF今預估公告配息金額，新光臺灣半導體30(00904)配息率為3.67%，新光中國政金綠債(00774B)配息率為3.8%。
新光臺灣半導體30 ETF(00904)每單位配發新台幣0.21元，0.21元是00904自3月上市以來累積的首次配息，不代表未來每季的配息金額，投信計算年化配息率為3.67%。該基金採季配息。
新光中國政金綠債ETF(00774B)每單位配發新台幣0.8元，投信計算年化配率為3.8%。該基金採半年配息，分別為4月及10月。
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