鴻海(2317)旗下網通廠建漢(3062)甫於今年4月才進行高層換將，但昨(3)日重訊公告，董事會通過解任總經理暨執行長汪修銘，將由董事長李廣益兼任總經理，由於新團隊上任還不滿半年，令外界震驚。據悉，主要是董事長、總經理雙方經營理念不同，惟今年網通景氣回溫，建漢營運續拚回升。

其實建漢才在今年4月針對高層換將，找來矽谷知名創業家李廣益出任董事長，總經理暨執行長則由網通業界老將汪修銘擔任，如今董事會閃電通過解任總經理暨執行長汪修銘，董事會也通過委任董事長李廣益兼任總經理，由於新團隊上任還不滿半年，就發生變動，令外界譁然，據悉，主要是董事長與總經理兩人經營理念不同所致。

建漢新團隊在今年6月股東會時，董事長李廣益才表示，上任後已於相關人事、組織積極做改變，首要目標是把原本曲線倒轉過來，過去幾年下滑的營收曲線要轉為往上的方向前進，也預期重慶廠及越南廠的整合完成下，營運成本將降低，看好下半年營運將優於上半年，且今年營收也可望勝去年。